VS en China pakken gesprekken over klimaat weer op, ondanks spanningen

De Verenigde Staten en China blazen de vastgelopen gesprekken over de opwarming van de aarde nieuw leven in, maar zijn nog niet tot nieuwe afspraken gekomen. Dat is de uitkomst van een vierdaags bezoek van de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry aan Peking. Het was voor het eerst in maanden dat de twee grootste uitstoters van broeikasgassen in de wereld weer met elkaar spraken over het klimaat.

"Wij - ons team en de Amerikaanse regering - zijn naar Peking gekomen om los te maken wat sinds afgelopen augustus bijna vastzit", zei Kerry na afloop van de gesprekken met onder meer de Chinese vicepresident Han Zheng. "Dit is onze eerste persoonlijke ontmoeting sinds die tijd en we zijn hier om nieuwe wegen te bewandelen."

De gesprekken over het klimaat strandden vorig jaar na het bezoek van de Amerikaanse toenmalige toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt en de Amerikanen het bezoek van Pelosi zeer kwalijk nam, schortte daarop de samenwerking met de VS op het gebied van klimaat op. Kerry meldt dat er tot de klimaattop in Dubai, eind dit jaar, meer "intensief" klimaatoverleg met China op de planning staat.