Steekpartij bij ziekenhuis in Delft, vluchtende verdachte ramt auto's

Bij een steekpartij bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is iemand gewond geraakt. Het incident vond rond 18.30 uur plaats. Tijdens de vluchtpoging raakte de verdachte meerdere auto's, schrijft Omroep West.

Niet veel later werd de verdachte aangehouden op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Het is nog niet duidelijk of bij de veroorzaakte aanrijdingen gewonden zijn gevallen, zegt een politiewoordvoerder tegen de regionale omroep.

Later op de avond was het ook raak in het centrum van Den Haag. Bij die steekpartij raakt één iemand gewond. De politie heeft vier personen opgepakt. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel.

In het Haagse Zuiderpark was niet veel later ook een steekpartij. Daarbij raakte eveneens iemand gewond. Ook dit slachtoffer werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel, schrijft de regionale omroep. Twee personen zijn aangehouden.

Over de daders en slachtoffers van de drie incidenten is tot dusver niets bekend, zegt een politiewoordvoerder van de regio Haaglanden tegen de NOS. Voor zover bekend hebben de gebeurtenissen niets met elkaar te maken, "ze liggen in de uithoeken van onze eenheid", aldus de woordvoerder.