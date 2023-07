Vier doden in Kroatië en Slovenië door noodweer

In Kroatië en Slovenië zijn zeker vier doden gevallen door noodweer. Het was voor de tweede keer in twee dagen dat de landen werden getroffen door dergelijk slecht weer, dat gepaard ging met zware windstoten, regen en onweer. Het noodweer volgde op een reeks extreem warme, droge dagen.

In een ziekenhuis in de Kroatische hoofdstad Zagreb overleden twee mannen aan hun verwondingen nadat ze omgevallen bomen op zich hadden gekregen. Een man liep op straat toen hij werd geraakt. De ander zat in een auto. Verder raakte in Zagreb iemand zwaargewond toen een bouwkraan instortte.

In het oosten van Kroatië kwam een persoon om het leven toen een boom op zijn auto viel. Door het noodweer liepen in korte tijd straten in onder meer Zagreb onder, viel de stroom op meerdere plekken uit en werd het ov stilgelegd. De burgemeester riep mensen op alleen het alarmnummer te bellen als ze in levensgevaarlijke situaties zaten, om zo de hulpdiensten te ontlasten.

Vliegveld Belgrado kort dicht

Slovenië kampte met soortgelijke problemen door het slechte weer. Publieke omroep RTV meldde één dode en een gewonde door een omgevallen boom in het gebied nabij het meer van Bled. Tienduizenden Slovenen zaten na de storm zonder stroom.

Het slechte weer trok daarna over Servië, waar ook zware windstoten werden gemeld. Uit voorzorg ging het vliegveld van Belgrado tijdelijk dicht.