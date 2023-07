Eerste K-pop-winkel van Nederland geopend, liefhebbers uur in de rij

Een uur na openingstijd stonden 120 mensen in de rij. In een winkel waar maximaal 10 mensen tegelijk naar binnen kunnen, liep de wachttijd al snel op tot meer dan een uur.

De eerste K-pop-winkel van Nederland is geopend, in Arnhem. Er worden spullen verkocht die te maken hebben het populaire Zuid-Koreaanse genre, dat ook hier aanslaat.

De winkel heet Hey!Hallyu en begon een paar jaar geleden als webshop. Eigenaresse Eva Bergsma had alle vertrouwen in een fysieke winkel. "De muziek is enorm catchy en heel aantrekkelijk voor veel jonge mensen", zegt ze tegen de regionale omroep. "Ik vind dit zelf supertof, anders zou ik het niet starten."

Vorige maand stond er al een pop-up-locatie aan het Arnhemse Velperplein, daar kwamen honderden fans uit het hele land op af. Nu is de winkel er dus permanent.

Hey!Hallyu ligt vol cd's, posters en stickers van K-pop-bands, zoals BTS en Blackpink.

Het winkelbestand van de Gelderlandse hoofdstad is een parel rijker, als het aan de bezoekers ligt. "Dit is letterlijk het beste dat er ooit is gebeurd in Arnhem", zegt een scholiere tegen de omroep. "Ik ga hier heel vaak met vrienden heen, dat weet ik nu al."