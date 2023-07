Egypte verleent gratie aan twee prominente mensenrechtenactivisten

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft gratie verleend aan een onbekend aantal mensen, onder wie twee belangrijke mensenrechtenactivisten. Het gaat om de Italiaanse postdoc-student Patrick George Zaki en mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker.

Zaki werd in februari 2020 gearresteerd voor een een opinieartikel dat hij in 2019 had geschreven. In december 2021 werd hij vrijgelaten na 22 maanden in voorarrest te hebben gezeten. Hij mocht in afwachting van het proces niet naar het buitenland reizen. Dinsdag werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

Mensenrechtenadvocaat Baker werd eind 2021 veroordeeld tot vier jaar cel. Hij werd beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws, het misbruiken van sociale media en deelname aan een terroristische groepering. Volgens Amnesty International heeft de vrouw van Baker hem in april bezocht en was zijn toestand toen zeer slecht.

Onder een vergrootglas

De klimaattop was in november in Egypte. Het land kwam toen op het gebied van mensenrechten internationaal onder een vergrootglas te liggen. Actiegroepen schatten dat Egypte duizenden politieke gevangenen heeft, van wie velen zonder proces vastzitten.

Ook wijzen de activisten op onmenselijke omstandigheden waaronder veel gevangenen vastzitten en de martelingen die ze moeten ondergaan. Sinds de klimaattop heeft Egypte tientallen gedetineerden gratie verleend.