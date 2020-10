Kuipers: mogelijk snel nieuwe maatregelen nodig, anders reguliere zorg afschalen

Als het aantal besmettingen niet snel omlaag gaat, zijn aanvullende maatregelen nodig. Die waarschuwing geeft Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. "We willen zoveel mogelijk voorkomen dat we de reguliere zorg moeten afschalen, en daarvoor is de grens wel bereikt."

Over de aard van de maatregelen die er dan genomen moeten worden, wilde Kuipers zich niet uitspreken. Eerder uitte hij kritiek op het kabinet, dat niet alert genoeg zou hebben gereageerd op het stijgende aantal besmettingen.

Kuipers wijst erop dat hoe hoger het aantal besmettingen is, hoe drastischer je moet ingrijpen om het terug te dringen. "Op een echte lockdown zit helemaal niemand te wachten, maar dan is het ontzettend belangrijk dat we de maatregelen die we hebben zo goed mogelijk naleven."

De stijging van het aantal besmettingen komt voor hem overigens niet onverwachts. De verwachting is dat in de komende dagen meer dan duizend coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Eerder werd er nog van uitgegaan dat dat punt al afgelopen weekend bereikt zou zijn. Er liggen nu 892 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie 177 op de IC.

Maar volgens Kuipers blijft de situatie zorgelijk. "Het gaat iets trager dan we eerder zeiden, maar de stijgende lijn zet door." Hij vergelijkt het met een opkomende vloedlijn, die soms je voeten een keer niet bereikt, maar waarvan je weet dat dat zal gebeuren.

Tweede golf anders dan de eerste

Kuipers zegt dat de huidige 'golf' wel anders is dan de eerste omdat de leeftijd van de patiënten wat lager ligt dan eerder en omdat er meer bekend is over behandelingen. Hij noemt daarbij het gebruik van ontstekingsremmers, bloedverdunners en zuurstoftherapie. "Er zijn geen aanwijzingen dat het virus minder gevaarlijk is."

Op dit moment kunnen ziekenhuizen de situatie nog aan, al moeten er nu al patiënten naar elders in het land worden verplaatst. Volgens Kuipers moeten mensen daar begrip voor hebben, ook als dat wat verder is. "Soms is het goed om te realiseren, dit is Nederland, ongeveer net zo groot als Los Angeles of New York."

Dat er patiënten van de Randstad naar Limburg of Nijmegen worden verplaatst, is volgens Kuipers onoverkomelijk. "Als we dat niet doen zijn ziekenhuizen straks gedwongen om hun deuren te sluiten en krijg je het bizarre beeld dat mensen het advies krijgen om er zelf maar naartoe te rijden."

Ook vandaag steeg het aantal besmettingen met corona weer. Er werden in een etmaal 4581 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 4007, en dat was voor het eerst dat de grens van 4000 werd gepasseerd.