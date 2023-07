AZ verlaat Dirkshorn met gelijkspel tegen Norwich City, Twente langs PEC

Op het complex van VV Dirkshorn is AZ er niet in geslaagd om Norwich City in een oefenduel te pijnigen. De ontmoeting tegen de op het tweede Engelse niveau uitkomende club eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het was alweer de derde oefenwedstrijd van de Alkmaarders in Dirkshorn, waar eerder Sjachtar Donetsk (3-3 gelijkspel) en Lech Poznán (4-0 winst) de tegenstanders waren.

AZ, zonder de naar AC Milan vertrokken Tijjani Reijnders, kwam al vroeg op achterstand door een treffer van Ashley Barnes. Enkele minuten later trok Ruben van Bommel de stand alweer gelijk.

Krul maakt opwachting

Meer doelpunten vielen er niet in Dirkshorn. Wel zagen de aanwezigen doelman Tim Krul in de tweede helft onder de lat staan bij Norwich City.

AZ is de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog ongeslagen. Naast de eerdergenoemde duels werd Standard Luik in een besloten wedstrijd met 4-3 aan de kant gezet. Zaterdag gaat de ploeg van trainer Pascal Jansen op bezoek bij Club Brugge.

Eerder op de dag wist FC Twente het naar de eredivisie gepromoveerde PEC Zwolle achter gesloten deuren met 3-2 te kloppen.