'Racisme in Frankrijk verergerd door officieel ontkennen van bestaan ervan'

In Frankrijk heerst grote verdeeldheid die steeds zichtbaarder lijkt te worden sinds de rellen van afgelopen weken na de dood van de Frans-Algerijnse Nahel van 17. Hij werd doodgeschoten door een politieagent. Sinds het fatale incident laait de discussie over racisme in het land opnieuw op en staan bepaalde groepen recht tegenover elkaar.

Waar sommigen een patroon van institutioneel racisme zien en ervaren, ontkennen anderen het bestaan hiervan stellig. Het extreemrechtse sentiment is ook toegenomen sinds de rellen. Radicaal-rechtse politici als Marine Le Pen noemen migratie en multiculturalisme als de belangrijkste oorzaken van de sociale onrust in de banlieues.

Een analyse van onder meer Human Rights Watch laat echter zien dat de politie zich schuldig maakt aan etnisch profileren en dat met name zwarte en islamitische jongens en mannen nogal eens ten onrechte worden aangehouden, waar vaak geweld aan te pas komt. Onderzoek van persbureau Reuters bevestigt dat de meerderheid van slachtoffers van politiegeweld een Afrikaanse en islamitische achtergrond heeft.

Nog twee weken voor de dood van Nahel werd Alhoessein Camara, een 19-jarige jongen met Guineese roots, doodgeschoten door de politie. De VN heeft Frankrijk op de vingers getikt en het land opgeroepen om iets te doen aan het "diepgewortelde racisme".

Drie kernwaardes

Onder degenen die het bestaan van institutioneel racisme in Frankrijk ontkennen zijn verschillende politici. Minister voor Ontwikkeling en Internationale Betrekkingen Zacharopoulou betwistte onlangs in een interview met France24 dat bepaalde groepen racisme ervaren: "Het is gewoon niet waar. Frankrijk is geen racistisch of xenofoob land. Kijk maar naar mij, ik ben geboren in Griekenland en ik ben minister geworden."

Maar toen een school in een Parijse voorstad enkele weken geleden vernoemd zou worden naar de Amerikaanse, zwarte Black Panther-activiste Angela Davis, stak provinciebestuurder Valérie Pécresse daar een stokje voor. "Stelselmatig racisme, waar Davis zich hard tegen maakt, bestaat niet in Frankrijk", zei ze toen.

Het niet zien of willen erkennen van institutioneel racisme heeft alles te maken met het seculiere karakter van de Franse staat, zeggen deskundigen. Frankrijk is immers sterk toegewijd aan zijn drie kernwaardes, waaronder égalité, gelijkheid.