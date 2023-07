Brouwer op het gras van Newport onderuit tegen herintreder Anderson

Gijs Brouwer is blijven steken in de achtste finales van het ATP-toernooi van Newport. Op gras bleek voormalig nummer vijf van de wereld Kevin Anderson te sterk: 3-6, 6-7 (6).

De inmiddels 37-jarige Zuid-Afrikaan, oud-finalist van de US Open (2017) en Wimbledon (2018), kondigde vorig jaar mei zijn afscheid aan. Later kwam hij op dat besluit terug en juist in Newport maakt hij zijn rentree.

Wildcard

Anderson, winnaar van het toernooi in 2021, werd toegelaten met een wildcard en klopte de Canadees Gabriel Diallo (6-3, 6-2) eenvoudig in de eerste ronde.

Brouwer versloeg knap de als zesde geplaatste Max Purcell met 6-4, 6-1, maar tegen Anderson had hij het een stuk zwaarder.