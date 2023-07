Korea-expert: Pyongyang kan Amerikaanse militair als wisselgeld gebruiken

Misschien had hij geen idee dat hij pion zou worden in de grote spanningen tussen Pyongyang en de Verenigde Staten. Grote kans dat dat toch het lot is van de Amerikaanse militair die gisteren naar Noord-Korea overliep en daar vermoedelijk gevangen is genomen. Het is onduidelijk waarom soldaat Travis T. King de grens naar Noord-Korea overstak. Hij had een korte gevangenisstraf in Zuid-Korea uitgezeten wegens mishandeling en zou teruggestuurd worden naar de Verenigde Staten waar hem verdere disciplinaire maatregelen te wachten stonden. Op het vliegveld maakte hij zich uit de voeten. Hij reisde naar de grens, waar hij zich zou hebben gevoegd bij een groep toeristen die een excursie naar de gedemilitariseerde zone maakte. Een van tevoren uitgekookt plan, zegt Jacco Zwetsloot, die een podcast over Noord-Korea maakt voor NK News in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. "Zijn plek in de bus naar de gedemilitariseerde zone moet hij drie dagen eerder hebben gereserveerd," zegt Zwetsloot. "Het is onmogelijk om zomaar van het vliegveld naar deze zone te gaan. Je kunt je ook niet ongemerkt onder de andere bezoekers mengen want iedereen wordt streng gecontroleerd. Dat gebied staat onder controle van de Verenigde Naties. Als je naam en paspoortnummer niet op de reserveringslijst staan, moet je gelijk uit de bus stappen." Propagandamiddel Hoe zijn reis naar het grensgebied ook tot stand kwam, de verdwijning van de Amerikaan zal Noord-Korea goed uitkomen, verwacht Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden. "Hij is soldaat, dus ook al werd hij niet op militaire missie naar Noord-Korea gestuurd, Pyongyang zal deze kans niet onbenut laten om Amerika van agressie te beschuldigen."

Het tragische lot van Otto Warmbier Noord-Korea houdt vaker Amerikanen vast. De gevangenschap van de 22-jarige student Otto Warmbier kreeg in 2017 veel internationale aandacht. Pyongyang liet de student, die langer dan een jaar had vastgezeten, dat jaar vrij. Hij bleek al voor zijn vrijlating in coma te verkeren en overleed kort na zijn terugkeer in de Verenigde Staten. Zijn vader beschuldigde Noord-Korea ervan zijn zoon te hebben gemarteld. Later is het land door een Amerikaanse rechter veroordeeld wegens wreedheid. De gebeurtenissen weerhielden president Trump er niet van om vredesgesprekken met Kim Jong-un te beginnen.

De gevangene zal niet alleen dienen als propagandamiddel, zegt Breuker. "Hij wordt vast gebruikt als wisselgeld bij toekomstige onderhandelingen met Amerika. Amerikaanse gevangenen zijn erg in trek in Noord-Korea, want de VS doet meer dan Europa om burgers terug te krijgen. Met deze man in handen kunnen de Noord-Koreaanse onderhandelaars het hun Amerikaanse tegenhangers net iets moeilijker maken." Dat de spanningen met Noord-Korea hoog oplopen, is ook vandaag weer overduidelijk. Vanochtend stapte een nauwe bondgenoot van Washington, de Zuid-Koreaanse president Yoon, aan boord een net in Zuid-Korea gearriveerde Amerikaanse nucleaire onderzeeër. Yoon waarschuwde zijn noordelijke buurland in harde taal tegen provocaties. Maar een provocatie - of reactie - kwam er wel: Noord-Korea lanceerde twee raketten richting het oosten. Die vielen in zee voor de kust van Japan, een andere bondgenoot van de VS. Onderhandelingen tussen Noord-Korea en Amerika liggen sinds oktober 2019 stil. Na twee historische ontmoetingen tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, liepen de gesprekken die zouden leiden tot een "complete denuclearisatie" vast.

Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un kijkt naar raketlancering eerder deze maand - Reuters