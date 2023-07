Meer dan 1000 veroordelingen na Franse banlieuerellen

In Frankrijk zijn 1056 mensen veroordeeld voor onder meer geweldpleging tijdens de rellen van de afgelopen weken. Van hen kregen er 742 een onvoorwaardelijke celstraf, van gemiddeld 8,2 maanden.

Dat blijkt uit cijfers die het Franse ministerie van Justitie heeft vrijgegeven. Het aantal veroordelingen is relatief hoog. De rellen duurden ongeveer een week. Bij de banlieuerellen in 2005, die drie weken duurden, werden 400 geweldplegers tot onvoorwaardelijke celstraffen veroordeeld.

Drie weken geleden schoot een agent in Nanterre, ten westen van Parijs, bij een verkeerscontrole de 17-jarige Nahel dood. Dat leidde eerst tot protesten en geweld in vooral de banlieues rondom Parijs, daarna volgden vernielingen en plunderingen in andere delen van het land.

Volgens cijfers van de overheid werden in een week 12.000 auto's in brand gestoken, 2500 gebouwen vernield of in brand gestoken en 168 scholen aangevallen. Meer dan 200 supermarkten, winkels en winkelcentra werden beroofd en geplunderd.

Kritiek op snelle processen

De autoriteiten besloten met harde hand op te treden. Er werden tienduizenden agenten ingezet en op grote schaal arrestaties verricht. In veel gevallen werd snelrecht toegepast op verzoek van de regering.

Daarop kwam de afgelopen weken regelmatig kritiek van onder meer advocaten. Het snelrecht zou vooral dienen om mensen af te schrikken, waardoor een eerlijk proces in gevaar zou komen. "Het gaat soms om jongeren die voor het eerst met justitie in aanraking komen en die nu worden opgesloten voor kleine overtredingen'', zei advocate Camille Vannier tegen tv-zender BFM. "Rechters volgen blindelings de strafeis van het Openbaar Ministerie.''

De regering kondigde destijds ook aan dat ze ouders wilde aanpakken die hun kinderen 's avonds en 's nachts op straat laten lopen om vernielingen aan te richten. "Daar zijn we mee bezig'', zei minister van Justitie Eric Dupond-Moretti, vandaag. Cijfers gaf hij niet. "We bekijken het van geval tot geval. Het is niet zo dat we een moeder oppakken die 's nachts werkt en haar kind alleen opvoedt.''