Man (43) overleden na schietincident in Amsterdam, een verdachte vast

Een man die gisteren gewond raakte bij een schietincident in Amsterdam, is overleden. De politie arresteerde twee verdachten. Een van hen is vrijgelaten en niet langer verdachte. De ander is vermoedelijk niet de schutter. De recherche zoekt daarom naar getuigen.

Het incident gebeurde gisteren rond 16.00 uur op een parkeerplaats in Amsterdam-Noord, meldt NH Nieuws. Volgens de politie hoorden getuigen een harde knal en zagen zij vervolgens dat een gewonde man een rode auto in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed.

Dit bleek het slachtoffer te zijn geweest die in de auto naar het ziekenhuis werd gebracht. In het ziekenhuis is de 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats niet veel later aan zijn verwondingen bezweken. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Volgens Het Parool zou de schietpartij mogelijk voortvloeien uit een mislukte drugsdeal.

Onderzoek

Direct na de schietpartij hield de politie twee verdachten aan, mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere. Een vanhenn is inmiddels weer op vrije voeten en niet langer verdachte. De politie noemde het eerder al niet waarschijnlijk dat zij de schutters waren.

Omdat voor de politie nog veel onduidelijk is, zoekt de recherche getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Daarnaast is de politie op zoek naar mensen die camerabeelden van het schietincident hebben.