Premier Sunak biedt Britse lhbti-veteranen excuses aan

Decennialang waren lhbti'ers niet welkom in het Britse leger. Degenen die tijdens deze periode wel dienden in het leger kregen te maken met discriminatie en seksueel geweld, is de conclusie na een onafhankelijk onderzoek. Premier Sunak bood meteen na publicatie zijn excuses aan, net als de minister van Defensie.

Het verbod gold van 1967 tot 2000. Sunak noemt het een "verschrikkelijke fout van de Britse staat".

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de overheid en bestond uit verklaringen van 1100 veteranen. De verklaringen geven inzicht in de chantage, pesterijen en het seksueel geweld waar ex-militairen mee te maken kregen. Meerdere veteranen zouden hun medailles of het recht op pensioen zijn kwijtgeraakt.

De onderzoekers concluderen dat niet alleen een spijtbetuiging, maar ook financiële compensatie gepast zou zijn. Of die er ook zal komen, is nog onduidelijk.

Geen Brits fenomeen

Ook in andere landen was het leger lang verboden terrein voor lhbti'ers. Nederland was wereldwijd het eerste land waar dat verbod werd opgeheven. Dat gebeurde in 1974.

In 2021 kondigde de Duitse regering een financiële compensatie aan voor alle homoseksuele militairen die tot 2000 in dienst waren. Vóór dit jaar mocht het Duitse leger nog discrimineren op basis van seksuele geaardheid. De Amerikaanse president Biden maakte in 2021 een einde aan het verbod op transgender personen in het leger, een verbod dat zijn voorganger Trump enkele jaren daarvoor had ingesteld.