De Vries reageert voor het eerst op vertrek uit Formule 1: 'Het doet pijn'

Renstal AlphaTauri besloot vorige week de Nederlandse coureur na tien races aan de kant te schuiven, omdat de resultaten tegenvielen. De Australiër Daniel Ricciardo neemt vanaf de Grand Prix van Hongarije komend weekeinde zijn stoeltje over.

De Vries koos er naar eigen zeggen bewust voor een tijdje niets van zich te laten horen. "Na de recente gebeurtenissen heb ik besloten om wat tijd voor mezelf te nemen, weg van de sociale media, wat ik zal blijven doen. Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk."

Sneer naar de media

De Vries won in zijn carrière het kampioenschap in de Formule 2 en werd wereldkampioen in de Formule E. Als reserve bij het Formule 1-team van Mercedes mocht hij vorig jaar invallen voor de zieke Alexander Albon bij Williams en maakte hij indruk met de negende plaats in de Grote Prijs van Italië. Het leverde hem een zitje op als wedstrijdrijder voor dit jaar bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

De Vries deelde ook nog even een sneer uit naar de media. Met lichte ironie schrijft hij: "Ik heb een aantal artikelen onder ogen gekregen met dingen die ik afgelopen week zou hebben gezegd. Voor alle duidelijkheid: ik heb met geen enkele journalist gesproken. Voorlopig doe ik dat ook niet en houd ik het even bij mezelf. Ik wens iedereen een fijne zomer."