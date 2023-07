Huiszoeking bij Waalse Europarlementariër vanwege onderzoek naar corruptie

De Belgische justitie heeft het huis van de Belgische Europarlementariër Marie Arena doorzocht vanwege een onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement. Arena is lid van de Parti Socialiste uit Wallonië.

Ook op andere plaatsen zijn huiszoekingen gedaan, melden de Belgische autoriteiten. Het gaat om "verschillende plaatsen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar familie in verband staan", zo staat in een persverklaring. Er zijn documenten en computers in beslag genomen. Niemand is opgepakt.

Het onderzoek heeft te maken met 'Qatargate', een onderzoek naar bemoeienissen van Qatar met het Europees Parlement. Arena bevestigt dat via haar advocaat aan het Belgische persbureau Belga. Ze zegt dat ze op geen enkele manier betrokken is bij het dossier, maar rekent er wel op dat ze binnenkort verhoord zal worden.

Qatar wordt samen met Marokko verdacht van het omkopen van politici in Brussel. De twee landen zouden zo invloed hebben willen uitoefenen op de Europese besluitvorming.

Uit de fractie gezet

Spil in het verhaal is een Italiaanse oud-Europarlementariër, Pier Antonio Panzeri. Hij is een vriend van Arena en heeft beloofd mee te werken met justitie. Vanwege de zaak is een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement afgezet, de Griekse Eva Kaili. Zij wordt samen met andere Europese politici verdacht van corruptie, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Kaili was lid van de sociaaldemocratische fractie binnen het Europees Parlement, waar ook de Parti Socialiste van Arena onderdeel van is. Kaili is overigens uit de fractie gezet.

De woordvoerder van Arena, die door de Vlaamse omroep VRT wordt geciteerd, zegt dat de voorzitter van het Europees Parlement aanwezig was bij de huiszoeking, "zoals wordt vereist door de Belgische grondwet".