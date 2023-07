Politie Oost-Nederland wil agent ontslaan na racistische uitspraken in Parijs

Het onderzoek naar de racistische uitlatingen van politieagenten in een filmpje dat rondging op sociale media afgelopen maart is afgerond. De politie Oost-Nederland concludeert dat twee van de zes agenten zich racistisch hebben uitgelaten. Aan vier medewerkers zijn sancties opgelegd. Eén agent wordt mogelijk ontslagen.

De zes politiemedewerkers bezochten in hun privétijd een wedstrijd van het Nederlands elftal. In het betreffende filmpje was te horen hoe inzittenden van een busje rijdend door Parijs racistische uitspraken doen over de omgeving.

Eén van hen zei: "Wil je meer of minder hè?" Waarop de ander zegt: "Minder, minder". Na een opmerking van een inzittende dat ze zich gedragen alsof ze in een dierentuin rijden reageert een agent: "Dat is het toch ook?"

Straffen nog niet definitief

De politie Oost-Nederland wil een van de agenten onvoorwaardelijk ontslaan. Tegen hem liep ook een ander onderzoek over plichtsverzuim. Een andere medewerker krijgt mogelijk voorwaardelijk ontslag en wordt overgeplaatst naar een ander team. De straffen voor deze medewerkers zijn nog niet definitief omdat ze door een externe adviescommissie van de politie beoordeeld moeten worden.

Twee van dezes agenten agenten kregen een formele berisping. Zij hebben leidinggevende taken binnen hun team. Twee anderen hebben alleen een formele waarschuwing gehad. Zij deden geen racistische uitspraken, maar grepen niet in.

De politie Oost-Nederland schrijft dat de zes medewerkers het vertrouwen in de politie hebben geschaad. Ze hebben "onvoldoende blijk gegeven een politie voor iedereen te zijn".

Het Openbare Ministerie maakte in april bekend geen strafrechtelijk onderzoek te doen naar de uitlatingen van de agenten.