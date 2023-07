Heilige Titus Brandsma krijgt herdenkingsdag in Friesland

De Nederlandse pater Titus Brandsma, die vorig jaar heilig is verklaard door paus Franciscus, krijgt een eigen jaarlijkse herdenkingsdag in Friesland. Dat gebeurt vanaf nu jaarlijks op 27 juli, een dag na de sterfdag van Brandsma. De herdenking begint dit jaar in de Bonifatiuskapel in Dokkum en eindigt met een viering in de Franciscusbasiliek in Bolsward, waar Brandsma in 1881 werd geboren.

Er is een fiets- en wandelroute uitgezet langs verschillende Friese steden waar de heilige een rol heeft gespeeld, schrijft Omroep Friesland. Daarnaast wordt een nieuw boek van Brandsma gedoopt, met daarin brieven die hij schreef vanuit Duitse gevangenissen en concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsheld

Brandsma was een man met veel functies: journalist, pater, hoogleraar en rector magnificus op de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu de Radboud Universiteit Nijmegen). Bovenal was hij oorlogsheld, daarom werd hij vorig jaar heilig verklaard.

Zo'n verklaring wordt niet zomaar uitgedeeld, zei Vaticaan-correspondent Andrea Vreede eerder. "De eerste stap op weg naar heiligheid is zaligverklaring. Om zalig verklaard te worden, is een wonder nodig." Een uitzondering op deze regel is wanneer iemand zijn leven heeft gegeven voor zijn geloof en daarmee martelaar wordt. Ook dan kan iemand zalig verklaard worden.

Dat was het geval bij Titus Brandsma: hij sprak zich tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tegen de nazi's en verzette zich tegen het verwijderen van Joodse leerlingen van katholieke middelbare scholen. Ook vroeg hij katholieke kranten om geen nazipropaganda te plaatsen. In 1942 werd Brandsma gearresteerd door de Duitsers en hij overleed in concentratiekamp Dachau. Paus Johannus Paulus II verklaarde hem zo'n veertig jaar later zalig vanwege zijn goede daden.

Onverklaarbare genezing

Om vervolgens ook heilig verklaard te worden, is een wonder nodig dat direct aan Brandsma moet worden toegeschreven. Meestal gaat het dan om een onverklaarbare genezing. Het wonder dat Titus Brandsma zijn titel gaf, is de genezing van de Amerikaanse priester en pater Michael Driscoll.

Driscoll kreeg in 2004 huidkanker en de verwachting was dat als hij zou herstellen, de ziekte binnen een paar jaar terug zou komen. Hij bad tot Brandsma en tot op de dag van vandaag is de ziekte weggebleven. Daarin ziet het Vaticaan de hand van Titus Brandsma.