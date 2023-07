Duitse politie pakt Winschoter op na geweldsgolf in Oost-Groningen

De Duitse politie heeft vanmiddag een verdachte opgepakt in verband met een reeks steek- en schietincidenten in Winschoten van begin deze maand. De 58-jarige man uit Winschoten werd gearresteerd op het vliegveld van Düsseldorf.

Winschoten werd op 6 juli opgeschrikt door twee geweldsincidenten. 's Middags werd een 29-jarige man uit die plaats neergestoken tijdens een vechtpartij tussen twee groepen op een terras. 's Avonds werd er geschoten. De politie vond op straat een zwaargewonde man van 28 uit Groningen en kort daarna werd ook een tweede slachtoffer gevonden, een 33-jarige man uit Winschoten.

Vervolgens deden zich ook in andere plaatsen in de provincie Groningen geweldsincidenten voor. Zo werd in Oude Pekela, vlakbij Winschoten, een woning beschoten. En niet veel later vond er een schietpartij plaats bij een kapsalon in dat dorp. Ook was er een explosie bij een schoonheidssalon in de stad Groningen. Volgens RTV Noord heeft de geweldsgolf te maken met een conflict tussen twee groepen die banden hebben met het criminele circuit.

Vanwege al het geweld ging de jaarlijkse Nacht van Winschoten niet door. De gemeente maakte zich zorgen over de openbare orde en veiligheid.

Vorige week reageerden inwoners op de onrust in het gebied: