PSG verhuurt Simons aan Duitse bekerwinnaar Leipzig: 'Voor mij juiste stap'

Xavi Simons speelt komend seizoen in de Bundesliga. De 20-jarige aanvaller wordt door Paris Saint-Germain voor een jaar verhuurd aan de Duitse bekerwinnaar RB Leipzig.

PSG, de club die Simons een jaar geleden transfervrij verliet voor PSV, kon de aanvaller overnemen voor een contractueel vastgelegd bedrag van naar verluidt zo'n zes miljoen euro. Dat gebeurde na een jawoord van Simons en nu wordt hij opnieuw verhuurd.

PSV wilde Simons graag behouden, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. De aanvaller groeide in Eindhoven uit tot een belangrijke schakel. Hij werd met 19 goals gedeeld topscorer van de eredivisie, met Anastasios Douvikas van FC Utrecht.

Basisspeler Oranje

Bovendien maakte Simons eind 2022 op het WK in Qatar zijn interlanddebuut voor het Nederlands elftal. Onder bondscoach Ronald Koeman was hij in alle vier de interlands van dit jaar basisspeler.