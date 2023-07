Vingegaard geeft Pogacar genadeklap, Gall wint koninginnenrit Tour de France

In de chaotische laatste kilometers vond er niet voor het eerst deze Tour een incident plaats. Kelderman en Vingegaard kwamen even stil te staan achter een motor en een auto die vast waren gelopen tussen het drukke publiek. Maar dat incident bleef zonder verdere gevolgen voor de aanstaande Tourwinnaar.

Achter de dagwinnaar kende Pogacar een off-day en moest al vroeg op de slotklim lossen. In zijn gele trui reed Vingegaard, gesteund door ploeggenoten Wilco Kelderman, Tiesj Benoot en Sepp Kuss, in een strak tempo weg bij de Sloveen.

De Oostenrijker Gall was de sterkste van een omvangrijke kopgroep. De 25-jarige klimmer is bezig aan zijn eerste Tour en staat zeer verdienstelijk in de top tien van het klassement.

Een dag na zijn glorieuze tijdritzege heeft Jonas Vingegaard opnieuw een reuzenstap gezet naar de Tour-zege. In de door Felix Gall gewonnen koninginnenrit reed de kopman van Jumbo-Visma een kleine zes minuten weg bij concurrent Tadej Pogacar. In het klassement heeft Vingegaard nu 7.35 minuten voorsprong.

De 165 kilometer lange etappe naar skioord Courchevel telde vier beklimmingen. De finish lag vlak na de top van de Col de la Loze van buitencategorie.

Er ontstond al vroeg een grote kopgroep van liefst 36 renners, waarvan Kelderman de enige Nederlander was. Ook Giulio Ciccone zat mee. De Italiaanse drager van de bolletjestrui sprokkelde weer heel wat bergpunten.

In het 'peloton', dat al snel minder renners telde dan de kopgroep, hielden Vingegaard en Pogacar elkaar aanvankelijk nauwlettend in de gaten. De Sloveen kwam vroeg in de rit 'zonder erg' ten val en de Deen wist hem ternauwernood te ontwijken.

Pogacar lost vroeg

Aan het begin van de slotklim had de kopgroep 2.30 minuten voorsprong op de groep klassementsrenners. Het leek lange tijd wachten op een aanval van Pogacar, maar de kopman van UAE Emirates moest al op 14 kilometer van de meet zelf lossen uit de groep van Vingegaard.

Kort daarna zette Gall vanuit de kopgroep aan voor zijn 12 kilometer durende solo. Even daarvoor had Kelderman de uitdunnende groep moeten laten gaan. Net als zijn Belgische ploegmakker Benoot kon hij Vingegaard in de laatste kilometers bijstaan. Alleen een valpartij of een gigantische inzinking kan de 26-jarige Deen nog van zijn tweede eindzege in de Tour afhouden.

In de afdaling van de Col de la Loze ging alles goed voor Vingegaard. De afzink was vooraf door de renners als erg gevaarlijk bestempeld. De Tour-organisatie nam veiligheidsmaatregelen door kussens in een bocht te plaatsen.