Keniaanse politie opent vuur op demonstranten, zeker 11 gewonden

Omdat eerdere protesten uitliepen op geweld is de sfeer gespannen. Preventief hebben scholen in verschillende regio's hun deuren gesloten.

Aanleiding voor de protesten zijn hoge accijnzen die het leven in Kenia onbetaalbaar zouden maken. De belastingen werden ingevoerd door premier Ruto, die tijdens zijn campagne beloofde dat hij zou opkomen voor de gewone mensen. Volgens hem zijn deze maatregelen nodig om de enorme staatschuld die de vorige machthebbers hebben nagelaten af te lossen. De accijnzen kwamen bovenop de al hoge voedselinflatie in het land.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Gevreesd wordt dat de oproerpolitie, die bekend staat om excessief geweld, weer hard zal ingrijpen. De angst is dat dit weer tot doden zal leiden. Ook de harde retoriek van politici, die spreken over verboden protesten, draagt hieraan bij. In sommige gevallen wordt er zelfs gesproken over terroristen.

Achter de protesten zit een hele duidelijke leider: oppositieleider Raila Odinga, die al lang probeert om de baas te worden, riep zijn aanhang op om te demonstreren. Hij hoopt het land te ontwrichten om zo macht en inspraak te kunnen behouden. Er is ook wel daadwerkelijk veel onvrede over de hoge voedselprijzen."