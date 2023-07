Reijnders tekent bij AC Milan en verlaat AZ definitief

De deal hing al weken in de lucht, maar AZ was niet bereid om Reijnders zonder slag of stoot te laten gaan. Afgelopen weekend kwamen de clubs toch tot een akkoord, waarna de droomtransfer van de 24-jarige Zwollenaar snel kon worden afgerond.

Reijnders krijgt in Milaan rugnummer 14.

Nederlands elftal

Reijnders speelde zes seizoenen in Alkmaar, waar hij zich bij Jong AZ en later AZ gestaag ontwikkelde tot de dynamische middenvelder die onlangs zelfs werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Tot een interlanddebuut heeft dat overigens nog niet geleid.