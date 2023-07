Bloedig en moeizaam Oekraïens offensief: van dit dorp is niets meer over

We tellen vier lichamen van Russische soldaten. Eén soldaat ligt midden op de weg. Tanks zijn zo vaak over hem heen gereden dat alleen de contouren nog zichtbaar zijn. Elders steken voeten uit het gras en weer op een andere plek een hand. Anonieme Russische soldaten die niet meer terugkeren naar hun gezin of familie.

De houtwal tussen de velden is op veel plekken aan flarden geschoten. Versplinterde houten punten steken uit de grond omhoog. Af en toe waait een lijklucht over de weg. Veel slachtoffers liggen nog in de velden. De weg is mijnvrij gemaakt, maar in de houtwal steken af en toe vlaggetjes op plekken waar nog mijnen liggen.

In het dorpje Storozjeve, dat iets eerder werd bevrijd, zijn bijna alle huizen vernield. Bijna alle inwoners zijn door het Oekraïense leger geëvacueerd. Het dorp bestaat alleen nog op de kaart. Het suizen van de granaten is te horen en even later de inslag bij Russische stellingen. Ook Rusland bestookt de Oekraïense posities in het gebied.

In de Donetsk-regio zijn een paar Oekraïense dorpen bevrijd, waaronder Storozjeve. Maar van het dorp is weinig over. Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp ging erheen met de Oekraïense soldaat Sergej en zijn collega's. - NOS

In de velden rondom Storozjeve staan wrakken van kapotgeschoten tanks en pantservoertuigen. Rusland maar ook Oekraïne heeft hier flinke verliezen geleden. In The New York Times zei een Oekraïense soldaat dit weekend dronebeelden te hebben gezien van een half dozijn westerse pantservoertuigen die ten zuiden van de stad Velyka Novosilka in een spervuur van artillerie terecht waren gekomen.

"Ze zijn allemaal verbrand", zei de soldaat, die zichzelf tegenover de NYT identificeerde als sergeant Igor. De krant kwam na onderzoek tot de conclusie dat bijna twintig procent van het materieel dat is ingezet in het offensief is vernield of vernietigd in de strijd. Ook westerse apparatuur.

Buitgemaakte onderdelen

De Oekraïense 35ste brigade maakt gebruik van Turkse pantservoertuigen. In de provisorische werkplaats niet ver van het front, repareert Joeri met zijn collega's drie voertuigen. Ze zijn enthousiast over het materieel, want tot nu toe stappen de militairen er levend uit. Bovendien zijn ze snel te repareren.

Maar tegelijk zijn er problemen: er is een gebrek aan reserve-onderdelen. Soms staan de voertuigen lang stil omdat kleine onderdelen uit het buitenland moeten komen. De mannen zijn creatief. Met onderdelen die ze buit hebben gemaakt tijdens de strijd in Cherson, lappen ze hun materieel weer op. Twee hebben problemen met de versnellingsbak. Het noodsysteem blijft werken, dus het materieel blijft rijden, maar het is niet snel en wendbaar meer. Onbruikbaar in de strijd.

'Dit is geen show'

Het bevrijde Storozjeve ligt nog regelmatig onder vuur. De winst voor Oekraïne is hier één dorp en wat velden, de belangrijkste doorbraak dusver. Maar tegelijk ook een illustratie van hoe moeizaam het offensief verloopt.

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, zei vorige week dat het niet zo snel gaat, maar dat Oekraïne ook niet catastrofaal op het schema achterloopt. "Ze doen wat ieder ander zou doen die zich door een mijnveld moet vechten in de richting van de Russische linie." En ook de Oekraïense commandant Zaloezjny sprak zich uit. "Dit is geen show", zei hij tegen de Washington Post. "Geen show waar de hele wereld naar kijkt en op wedt of wat dan ook. Elke dag, elke meter wordt door bloed gegeven."

Over het verlies van tanks zei Zaloezjny: "We kregen geen Leopards om mee te rijden in parades of om politici of beroemdheden met hen op de foto te laten gaan. De tanks kwamen hier voor de oorlog. En een Leopard op het slagveld is geen Leopard maar gewoon een doelwit."

Afgelopen vrijdag erkende de Oekraïense president Volodimir Zelensky dat het oprukken moeilijk verloopt. "We moeten allemaal heel duidelijk begrijpen - zo duidelijk mogelijk - dat de Russische strijdkrachten in onze zuidelijke en oostelijke gebieden er alles aan doen om onze strijders te stoppen", zei hij. "En elke duizend meter opmars, elk succes van elk van onze gevechtsbrigades verdient dankbaarheid."