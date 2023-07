Gemeente Amsterdam wil meer deelscooters in de stad: van 770 naar 1200

De deelscooter is sinds 2017 aan een opmars bezig in Nederlandse steden. Gemeenten zien ze als alternatief voor de auto en een aanvulling op het openbaar vervoer. Met een app kunnen gebruikers de scooters reserveren en ontgrendelen.

Terwijl verschillende steden deelscooters proberen te weren, wil de gemeente Amsterdam het aantal deelscooters in de stad juist flink uitbreiden. Dat is volgens de gemeente nodig om de voertuigen beter over de stad te verspreiden. De plannen worden vandaag in de gemeenteraad besproken. Niet iedereen is overtuigd.

De gemeente Amsterdam wil het aantal deelscooters in de stad flink uitbreiden. Momenteel rijden er 770 scooters, maar dat moeten er 1200 worden. Vanavond worden de plannen in de gemeenteraad besproken, maar nog niet iedereen is het ermee eens. - NOS

Op dit moment rijden er 770 deelscooters door Amsterdam, maar als het aan de gemeente ligt worden dat er straks 1200, schrijft NH Nieuws. De deelscooter wordt volgens verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst door veel mensen gebruikt als vervanging van een korte autorit.

"Daarnaast zien we dat voor veel jongeren het gebruik van een deelscooter gangbaar is. Zij groeien op met deelvervoer en de kans is daardoor groter dat ze zelf geen privévoertuig aanschaffen, maar van deelauto's gebruik gaan maken", zegt ze tegen AT5.

De verhoging van het aantal deelscooters is volgens Van der Horst nodig om tot een betere spreiding te komen in gebieden als Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Niet iedereen overtuigd

GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker is niet overtuigd van de plannen. "De belofte van de deelscooter is dat het een vervanging zou zijn van de auto, maar in Amsterdam zien we juist dat de deelscooter de fiets en het ov vervangt. Daarnaast hebben de scooters een behoorlijke impact op onze openbare ruimte."

Ook betwijfelt IJmker of in de eerder genoemde stadsdelen meer deelscooters zullen komen te staan. "We kunnen bijvoorbeeld niet vragen aan de aanbieder: zet een minimaal aantal neer in Zuidoost."

VVD-raadslid Stijn Nijssen is juist voorstander van de uitbreiding. Volgens hem leidt een grotere vloot ook in stadsdelen als Noord en Zuidoost tot een betere beschikbaarheid van deelscooters. "Grote stadsdelen waar juist grotere afstanden met zo'n deelscooter kunnen worden overbrugd."