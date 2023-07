Vanavond op tv: Net bevrijd dorp in Oekraïne • Extreme hitte

Storozheve bestaat alleen nog op de kaart

In de Donetsk-regio zijn een paar Oekraïense dorpen bevrijd, waaronder Storozjeve. Maar van het dorp is weinig over. "Het bestaat alleen nog op de kaart", zegt Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp.

Hij reisde erheen met de Oekraïense soldaat Sergej en zijn collega's. Kapotgeschoten huizen en tuinen vol munitie en mijnen getuigen van de wreedheden die er hebben plaatsgevonden. Vanavond een verslag van hun reis.