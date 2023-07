Volt-bestuur wil opnieuw Laurens Dassen als lijstrekker

Laurens Dassen is door het bestuur van Volt voorgedragen om bij de komende verkiezingen weer lijstrekker te worden. De huidige fractievoorzitter had eerder zelf al gezegd door te willen.

"Ik voel de verantwoordelijkheid en de urgentie om het Volt-geluid voor een sterk, onafhankelijk en duurzaam Europa krachtig neer te zetten", zegt de 37-jarige Dassen.

Bij de verkiezingen van 2021 kwam Volt de Tweede Kamer in met drie zetels. Voor de komende verkiezingen hoopt Dassen op een verdubbeling naar zes Kamerzetels. Een van de drie zetels ging in 2022 verloren voor Volt door het afsplitsen van Kamerlid Nilüfer Gündogan na een hoogoplopend conflict. In de Eerste Kamer heeft Volt sinds dit jaar eveneens twee zetels.

Voorbij oude loopgraven

Beoogd lijstrekker Dassen noemt het klimaat, de bestaanszekerheid en het verloren vertrouwen in Den Haag als grote politieke uitdagingen. "Nu moet een nieuwe generatie leiders opstaan die voorbij oude loopgraven stapt en met durf en optimisme naar de toekomst kijkt."

De komende tijd kunnen zich nog andere kandidaten melden voor het lijsttrekkerschap. Daarna volgt een online stemming waarin leden hun voorkeur kunnen uitspreken.