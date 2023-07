Verrassende winnaar nooit ver weg bij GP van Hongarije: 'Circuit verleidt tot inhalen'

Dit weekend strijkt het Formule 1-circus neer in Hongarije. Voorafgaand aan de elfde wedstrijd van het jaar lijkt het niet de vraag of Max Verstappen gaat winnen, maar met hoeveel seconden voorsprong. Op het circuit bij Boedapest is echter niets zeker. De race vormt vaak de uitzondering op de regel, een verrassing is altijd dichtbij. De Hungaroring is anders dan alle andere circuits die op de F1-kalender staan. De baan wordt gekscherend 'Monaco zonder muren' genoemd. Het circuit is krap en er zijn veel lastige bochten. Toch ligt de snelheid veel hoger dan in Monte Carlo. Het geeft een recept voor unieke races en grote verrassingen. Meerdere kampioenen boekten hun eerste zege in Hongarije. Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, pakte drie jaar eerder zijn eerste overwinning op het zogenoemde 'Mickey Mouse-circuit'.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ook Fernando Alonso won zijn eerste grand prix op de Hungaroring, in 2003. Daarmee was hij destijds de jonge GP-winnaar ooit. Twee jaar later zou hij met Renault zijn eerste van twee wereldtitels pakken. De eerste overwinning van Jenson Button, tijdens de GP van Hongarije in 2006, was wellicht de grootste verrassing. In regenachtige omstandigheden knokte de Engelsman zich in een Honda naar voren vanaf de veertiende plaats. Het zou de laatste GP-zege voor Honda als motorleverancier zijn tot Max Verstappen de Grand Prix van Oostenrijk in 2019 won, en überhaupt de laatste overwinning voor Honda als fabrieksteam. Drie jaar later zou Button wereldkampioen worden met Brawn GP. Zijn uitstekende rijvaardigheid in listige condities zouden vaker naar boven komen in zijn carrière. Het circuit in Hongarije zorgde vaker voor onverwachte winnaars. In 2008 boekte Heikki Kovalainen er zijn eerste (en enige) zege. Hij was destijds de teamgenoot van Lewis Hamilton bij McLaren. De Fin kon normaal gesproken geen potten breken, maar toen de motor van Ferrari-coureur en raceleider Felipe Massa de geest gaf, ging Kovalainen er met de winst vandoor.

Heikki Kovalainen wint de GP van Hongarije in 2008 - AFP

Nadat Kovalainen ook in 2009 geen indruk maakte, was zijn avontuur bij McLaren afgelopen. Na een paar jaar bij teams in de achterhoede, reed de Fin zijn laatste Grand Prix in 2013. Momenteel rijdt de nu 41-jarige Kovalainen in de Extreme E, een elektrisch rallykampioenschap. Lewis Hamilton won maar liefst acht keer op de Hungaroring. Vaak deed hij dit in sterke auto's, maar ook in mindere tijden kwam Hamilton bovendrijven. In de eerste seizoenshelft van 2009 had hij een hork van een McLaren, maar op het krappe circuit kon hij wel winnen. Vier jaar later pakte Hamilton op hetzelfde circuit zijn eerste zege voor Mercedes. Ook in de dominante jaren van Mercedes was een verrassing nooit ver weg. In 2014 pakte Daniel Ricciardo de zege na in de slotfase een paar sterke inhaalacties te hebben gemaakt. Een touché tussen teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg maakte een jaar later de weg vrij voor Sebastian Vettel en Ferrari, die in 2017 ook wisten te winnen.

Jan Lammers: 'Meer verleiding om in te halen dan echte mogelijkheden' Voormalig Formule 1-coureur en huisanalist Jan Lammers ziet wel redenen waarom de Hungaroring voor verrassende resultaten kan zorgen. "Ten eerste door de weersomstandigheden. Het kan daar bloedheet zijn, maar we hebben ook vaak regen gezien. Verder heb je er redelijk genadeloze grindbakken hier en daar." Ook de loop van het circuit is uitdagend volgens Lammers. "Je hebt een aantal bochten waar je in kan halen, maar eigenlijk ook niet. Er zijn meer bochten die je verleiden om in te halen, dan waar het daadwerkelijk kan. Dat zorgt nog wel eens voor een beetje contact, en rijders willen zich nog wel eens vergalopperen." "In de eerste bocht is de verleiding om veel plaatsen goed te maken bij de start erg groot, en als coureurs daar intrappen en contact maken, moeten de favorieten nog wel eens een extra pitstop maken. Ook kan het karakter van het circuit nog weleens voor verrassende bandenslijtage zorgen, waar door de strategieën nog kunnen omvallen."

De grootste sensatie kwam twee jaar geleden. Lewis Hamilton en Max Verstappen waren verwikkeld in een fantastische titelstrijd. Na de crash van Verstappen in Silverstone na contact met Hamilton, waren de spanningen tussen Red Bull en Mercedes hoog gespannen. De start van de race in Hongarije vond plaats in natte omstandigheden. Verstappen kwam niet lekker weg, maar kon niets doen aan het feit dat Mercedes-rijder Valtteri Bottas te laat remde en in bocht 1 vier auto's uitschakelde. Verstappen zelf kon met een zwaar beschadigde auto nog tiende worden en één puntje pakken.

Valtteri Bottas verremt zich en raakt beide Red Bulls - AFP