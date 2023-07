PSV-aankoop Pepi wil 'een van de beste aanvallers ter wereld worden'

Het vertrek van Xavi Simons vorige week mag dan een krater hebben geslagen op het middenveld van PSV, in aanvallend opzicht hadden de Eindhovenaren zich al versterkt met het aantrekken van Ricardo Pepi. Over de achternaam van de spits werd vorig seizoen aanvankelijk misschien nog wat lacherig gedaan - het scheelt maar één p met Peppi, de helft van het bekende komische tv-duo Peppi en Kokki uit de jaren zeventig - de Amerikaan heeft wel laten zien dat hij kan scoren. Bij FC Groningen, dat nagenoeg kansloos degradeerde uit de eredivisie, maakte Pepi op huurbasis twaalf doelpunten, meer dan een derde van de totale Groninger productie. Pepi was een bloem in een dorre woestijn. Dat was in Eindhoven ook opgevallen. Reden voor PSV om de 20-jarige aanvaller van FC Augsburg over te nemen en hem eind juni als nieuwe aankoop te presenteren. Meters maken door diep te gaan Met Luuk de Jong heeft PSV al een veel scorende spits in huis. Aan Pepi de vraag wat hij kan toevoegen aan de Eindhovense aanval? "Ik ben anders dan Luuk. Ik ben een aanvaller die zonder de bal te hebben hard werkt. Die ervoor zorgt dat hij goed in positie komt en die veel meters maakt door diep te gaan." Aan vergelijkingen met De Jong of andere spitsen waagt Pepi zich liever niet. "Dat doe ik niet graag. Maar competitie ga ik niet uit de weg. Ik wil gewoon beter zijn dan anderen."

In het shirt van FC Groningen maakte Pepi twaalf doelpunten. - ANP

Ook al heeft hij Mexicaanse roots en is hij opgegroeid in El Paso vlak tegen de Mexicaanse grens ("als kind ging elk weekeinde de grens over om mijn familie in Mexico te bezoeken"), Pepi is en blijft een Amerikaan. Aan ambitie geen gebrek: "Ik wil een van de beste aanvallers ter wereld worden, daar werk ik aan. Maar er valt nog veel te verbeteren. Als je naar een club als PSV gaat, word je elk dag beter." Pepi werd als voetballer opgeleid bij FC Dallas, waar hij eerst in het opleidingsteam speelde. Daarna drie seizoenen in de Major League Soccer, met dertien goals in 2021, het jaar waarin hij ook debuteerde bij de Amerikaanse nationale ploeg. Vervolgens nam Augsburg hem over, maar na twee seizoenen Bundesliga met vijftien doelpuntloze duels, kwam FC Groningen als geroepen.

Pepi scoort in het shirt van het Amerikaanse elftal. - Pro Shots