Speelsters Nieuw-Zeeland klaar voor WK, inwoners laten het nog afweten

Hoewel de geluidstechniek in de perszaal in Auckland dat niet helemaal was, zeggen de Nieuw-Zeelandse voetbalsters klaar te zijn voor het WK. Morgenochtend (9.00 uur) trappen zij het toernooi af tegen Noorwegen.

"We hebben er zin in en zijn er klaar voor en kunnen niet wachten", klinkt het uit de mond van Michaela Foster. "Om in je thuisland te spelen is iets wat maar één keer in je leven gebeurt. En voor sommige speelsters nooit."

Vertrouwen

Later op het trainingsveld oogt het team vol vertrouwen. Met flink wat geklap en geschreeuw in Eden Park lijkt het met de sfeer in de ploeg wel goed de zitten. Hoewel de vorm de laatste tijd ontbreekt.

Nieuw-Zeeland was de laatste vier keer aanwezig op het WK, maar kwam het nooit verder dan de groepsfase. Het land won zelfs nog nooit een duel.

Ook recent houden de prestaties niet over. Van de laatste twaalf wedstrijden werd er maar één gewonnen. Daar moet dit toernooi verandering in komen, zegt de ervaren Annalie Longo.

"Ons doel dit WK is in ieder geval om een wedstrijd te winnen. Het is een grote opgave, maar we geloven daarin. We willen graag een keer de groepsfase overleven. We willen geschiedenis schrijven."