Wereldrecordhoudster hordelopen Amusan moet vrezen voor WK door missen dopingtests

Het is onzeker of Tobi Amusan haar wereldtitel op de 100 meter horden mag verdedigen op de WK atletiek in Boedapest. Dopingautoriteit AIU beschuldigt de Nigeriaanse van het missen van drie dopingtests in twaalf maanden.

Wereldrecordhoudster Amusan (26) vecht de beschuldiging aan, maar is voorlopig geschorst.

"Ik word regelmatig (misschien wel meer dan normaal) getest door de Athletics Integrity Unit", aldus Amusan in een verklaring op Instagram. "Zelfs binnen een paar dagen van de derde test die ik zou hebben gemist, ben ik getest. Ik heb er vertrouwen in dat ik gelijk zal krijgen en dat ik meedoe aan de WK."