Rechtbank wijst verzoek om extra tijd van nieuwe advocaten Taghi af

De advocaten van Ridouan Taghi krijgen geen negen maanden uitstel in de zaak, heeft de rechtbank van Amsterdam besloten. De nieuwe advocaten vroegen de rechtbank vorige week om extra tijd om zich in te lezen in het Marengo-proces.

Volgens de rechtbank weegt het belang zwaarder om de zaak zonder verdere vertraging af te ronden. Eerder werd al duidelijk dat de uitspraak in de zaak vertraging opliep. De rechtbank zegt nu dat het om "enkele maanden" gaat, wat de advocaten volgens de rechtbank genoeg tijd geeft om zich in te lezen.

De vorige advocaat, Inez Weski, werd in april gearresteerd op verdenking van het doorspelen van informatie van en naar Taghi. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ze is weer vrij, maar moest door haar aanhouding de verdediging neerleggen. Daardoor kwam Taghi tijdelijk zonder advocaat te zitten. Weski blijft verdachte.

Recent hadden zich drie nieuwe advocaten gemeld. Ze vroegen om uitstel om het omvangrijke dossier te kunnen bestuderen. Het liquidatieproces Marengo is al ruim vijf jaar bezig en inmiddels in de laatste fase.

De rechtbank was van plan om 20 oktober de uitspraak te doen in de zaak. Eerder deze maand meldde de rechtbank al dat het niet gaat lukken om die datum te halen.