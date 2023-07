Neef Tsjetsjeense leider Kadyrov nu directeur Danonefabrieken in Rusland

De neef van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov is aangesteld als hoofd van de Russische tak van Danone. De Franse zuivelgigant heeft zo'n twintig fabrieken in Rusland. President Poetin heeft per decreet de controle over de Russische tak overgenomen.

De nieuwe directeur, Yakub Zakriev, is behalve minister van landbouw ook vicepremier van Tsjetsjenië. Het besluit "laat zien dat de leden van het team van de Tsjetsjeense president en Held van Rusland Ramzan Kadyrov getalenteerde en succesvolle managers zijn", vermeldt de officiële verklaring van de Tsjetsjeense autoriteiten.

Ook Carlsberg-dochter

Sinds de invasie van Oekraïne zijn meer bedrijfsonderdelen van westerse concerns onder controle geplaats van Poetins vertrouwelingen. Behalve de overname van Danone is afgelopen weekend ook aangekondigd dat Rusland 'tijdelijk' bezit neemt van Baltika Breweries. Dat is een dochteronderneming van het Deense biermerk Carlsberg.

In tegenstelling tot andere multinationals had Danone zich niet volledig teruggetrokken van de Russische markt. Vlak na de Russische invasie werden volgens het bedrijf wel alle investeringen in Rusland gestopt. Er werd gezocht naar een koper van de twintig fabrieken.

Een miljard euro afschrijven

Het Franse miljardenbedrijf had naar schatting een vijfde van de Russische zuivelbranche in handen. De overname door de Russische Staat kost het concern naar schatting een miljard euro. De nationalisering leidt tot onzekerheid bij andere multinationals die nog bedrijfstakken hebben in Rusland.

Ramzan Kadyrov staat ruim vijftien jaar aan het hoofd van Tsjetsjenië, een autonome republiek binnen Rusland. Hij is aangesteld door Poetin, die hem de hoogste eretitel heeft geven: Held van de Russische Federatie. Kadyrov en zijn privémilitie worden verantwoordelijk gehouden voor oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Zijn strijdkrachten zijn ook actief in Oekraïne.