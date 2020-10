Corona treft interlandvoetbal: Paes moet afzeggen, Oekraïne mist zes spelers

Diverse coronabesmettingen onder voetballers hebben voor noodgedwongen afzeggingen gezorgd. Zo heeft Jong Oranje-doelman Maarten Paes zich moeten afmelden voor de komende interlands en ook de nationale selectie van Oekraïne moet spelers missen.

Paes meldde zich maandag af bij bondscoach Erwin van der Looi. De doelman van FC Utrecht is in de voorbereiding op de interlands tegen Gibraltar en Cyprus positief getest. Vrijdag testte de doelman nog negatief voor het eredivisieduel tegen Heerenveen. Paes gaat tien dagen in thuisisolatie en wordt vervangen door clubgenoot Thijmen Nijhuis.

Zes gevallen bij Oekraïne

Voor de nationale ploeg van Oekraïne zijn de problemen groter. Zes spelers van Sjachtar Donetsk testten positief, waardoor de hele selectie van de Oekraïense ploeg in quarantaine moet.

De zes besmette spelers waren geselecteerd voor drie interlands van Oekraïne. Zij ontbreken nu in het oefenduel met Frankrijk, aanstaande woensdag in Parijs. Drie dagen later neemt Oekraïne het in de Nations League op tegen Duitsland en op dinsdag 13 oktober wacht Spanje, eveneens in het kader van de Nations League.