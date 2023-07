Jumbo maakt zich zorgen of er nog genoeg geld te verdienen valt

De tweede supermarktketen van het land, Jumbo, heeft het moeilijk. Het bedrijf kon jarenlang groeien en dichter bij marktleider Albert Heijn komen, maar dat is afgelopen half jaar niet gelukt. Het marktaandeel van Jumbo liep iets terug.

"Dit was niet onze beste periode", zegt Ton van Veen, sinds begin dit jaar de hoogste baas bij Jumbo. Hij was achttien jaar lang de financiële topman. "Er zijn weinig jaren geweest dat ik mij meer zorgen maakte over onze winstmarge dan nu", zegt hij tegen het FD.

De prijzen van producten in de supermarkt zijn in een jaar tijd hard opgelopen, maar het is volgens Jumbo niet zo dat de supermarkten daar zelf van profiteren. Het bedrijf wijst op opgelopen kosten, zoals de huren en energiekosten. Daar komen de hogere lonen van medewerkers bij. In september stijgen de lonen met 10 procent.

Prijsverhogingen

Volgens Van Veen moet het roer om en moet de strategie van de keten scherper. "We willen terug naar de basis", zegt Van Veen, waarbij hij wijst op een groot aanbod voor betaalbare prijzen. Het bedrijf kondigde eerder aan te stoppen met de sponsoring van Max Verstappen en te stoppen als hoofdsponsor van de wielrenploeg Jumbo Visma.

Het lijkt lastig voor het bedrijf om de prijzen van producten te verlagen. "Op veel prijsverhogingen hebben we maar heel beperkt invloed", zegt Van Veen. Hij zegt dat de grootste prijsstijgingen voorbij zijn, maar sluit nieuwe verhogingen niet uit. Vorige week bleek dat de prijzen van verschillende producten in supermarkten aan het dalen zijn.