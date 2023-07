Ook Zeeuwse stroomnetwerk zit vol, grootverbruikers komen op wachtlijst

Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers die hun bestaande aansluiting willen uitbreiden moeten wachten, evenals nieuwkomers. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is er nog wel plek op het stroomnet.

Door de groeiende vraag naar waterstoffabrieken, grote batterijen en de elektrificatie van de industrie kan de vraag naar meer stroomtransport niet meer worden bijgebeend, zegt Tennet.

Op dit moment ligt er bij de netbeheerder een aanvraag van 3,5 gigawatt aan extra vermogen. "Dat is vergelijkbaar met acht keer het huidige verbruik en drie keer het huidige vermogen van de provincie Zeeland", zegt Eefje van Gorp van Tennet in het NOS Radio 1 Journaal.

Wachtlijst

Het huidige hoogspanningsnet in de provincie is niet ontworpen voor deze verduurzaming. Er wordt ondertussen gewerkt aan een uitbreiding, maar de vraag naar meer elektriciteit gaat veel sneller dan dat het net kan worden uitgebreid, aldus Tennet.

Vanaf vandaag komen grootverbruikers die een aansluiting of een uitbreiding willen op een wachtlijst te staan. Dit geldt voor alle grootverbruikers in de provincie, ook aangesloten klanten op het regionale elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin.

Verder wil Tennet onderzoeken of het zogenoemde 'spitsmijden' een oplossing is voor de korte termijn. Bedrijven krijgen dan het verzoek of ze op piekmomenten minder elektriciteit kunnen verbruiken.

"Het net zit niet altijd vol. Het gaat om een aantal uur in de maand, ongeveer 30 tot 40 uur. Als we met bedrijven op ons net kunnen afspreken dat ze de spits gaan mijden, door geen of minder elektriciteit af te nemen, dan kunnen we weer klanten aansluiten", legt Van Gorp uit.

Stroomnet eerder in andere provincies vol

Ondertussen wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de provincie. "Daar gaan we de komende tien jaar voor nodig hebben", zegt Martin Martens, regiobeheerder bij netbeheerder Stedin, tegen Omroep Zeeland. "Met name het bedrijfsleven zal dit merken." Tennet en netbeheerder Stedin investeren de komende tien jaar zo'n twee miljard euro in die uitbreiding.

Zeeland is niet de eerste provincie waar het elektriciteitsnet aan zijn maximale capaciteit zit. Eerder gebeurde dit al in de provincies Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. Daar bleek het 'spitsmijden' een uitkomst; er kwam op korte termijn weer plek vrij op het net voor nieuwe grootverbruikers.