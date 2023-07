Thaise senatoren blokkeren benoeming oppositieleider tot premier

Thaise senatoren hebben de benoeming van Pita Limjaroenrat als nieuwe premier tegengehouden. De oppositiekandidaat was bij eerdere verkiezingen de grote favoriet onder de Thaise bevolking. Om de nieuwe premier te worden had de leider van de Move Forward-partij meer dan de helft van de stemmen nodig, wat niet gelukt is. Het was al de verwachting dat senatoren tegen zijn benoeming zouden stemmen. Ze zijn aangesteld door het leger en steunen de gevestigde orde. Een week geleden werd ook al gestemd over het premierschap van Pita. Slechts een handjevol senatoren stemde toen voor. Pita had voor de stemming al aangeboden een stap opzij te doen om ruimte te maken voor een kandidaat van de tweede oppositiepartij als hij niet genoeg steun zou krijgen. Daarmee hoopt hij dat de oppositie toch een premier mag leveren. Honderden aanhangers van de populaire Pita hebben zich inmiddels verzameld in Bangkok en protesteren tegen de obstakels waar de oppositieleider mee te maken krijgt. Het besluit zou onder Thaise kiezers tot meer onrust op straat kunnen leiden. Schorsing als parlementslid Pita hangt ook nog een mogelijke rechtszaak boven het hoofd. Het Grondwettelijk Hof van Thailand heeft er vandaag mee ingestemd dat hij voorlopig geschorst wordt als parlementslid. Volgens het Hof heeft Pita mogelijk de kieswet overtreden; hij zou aandelen hebben in een mediabedrijf, wat verboden is voor politici. Pita zelf ontkent dat hij de wet heeft overtreden. Zijn aanhangers zien dit als een manier van de gevestigde orde om de oppositie de mond te snoeren. Zolang er nog geen uitspraak is, had Pita alsnog premier kunnen worden.

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi: "De Thai zien dat de oude conservatieve krachten in het land proberen om verandering tegen te houden. De sfeer is gespannen. Een deel van de achterban van de Move Forward-partij komt uit een groep jongeren die een aantal jaar geleden grote demonstraties organiseerden. Die werden de kop ingedrukt door het leger. Er is grote angst dat dit opnieuw kan leiden tot onrust op straat. Vorige week waren er na de mislukte stemming ook al demonstraties. Ondernemers zijn boos over de onveiligheid die deze politieke situatie oplevert. Want zij zeggen: straatprotesten zijn slecht voor ons imago en dat gaat ons geld kosten. Het is toeristenseizoen in Thailand en zo'n twintig procent van de economie draait op het toerisme."