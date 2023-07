Spanning in Thailand rond stemming over nieuwe premier, vrees voor onrust

Pita's progressieve Move Forward is een partij van vooral hoogopgeleide jongeren, die zich openlijk verzet tegen de zware straffen voor het beledigen van het koningshuis. Aanhangers van deze partij hopen dat er een eind komt aan de invloed van het leger in de politiek.

In mei lieten de Thai duidelijk hun stem horen voor de prodemocratische oppositie in het land. Na bijna twee decennia aan legercoups en politieke instabiliteit willen zij verandering. Het waren de eerste verkiezingen in negen jaar tijd, een periode waarin het leger aan de macht was na een staatsgreep.

Pita hangt ook nog een rechtszaak boven het hoofd. Het Grondwettelijk Hof van Thailand heeft er vandaag mee ingestemd dat hij voorlopig geschorst wordt als parlementslid. Volgens het Hof heeft Pita mogelijk de kieswet overtreden; hij zou aandelen hebben in een mediabedrijf, wat verboden is voor politici.

Thaise parlementsleden en senatoren stemmen vandaag of Pita Limjaroenrat zich de nieuwe premier van het land mag noemen. De oppositiekandidaat was tijdens de verkiezingen de grote favoriet onder de Thaise bevolking.

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"De Thai zien dat de oude conservatieve krachten in het land proberen om verandering tegen te houden. De sfeer is gespannen. Er is veel onzekerheid over hoe de achterban van Pita zal reageren als hij niet tot premier wordt gekozen. Een deel van de achterban van de Move Forward-partij komt uit een groep jongeren die een aantal jaar geleden grote demonstraties organiseerden. Die werden de kop ingedrukt door het leger.

Er is grote angst dat dit opnieuw kan leiden tot onrust op straat. Vorige week waren er na de mislukte stemming ook al demonstraties. Ondernemers zijn boos over de onveiligheid die deze politieke situatie oplevert. Want zij zeggen: straatprotesten zijn slecht voor ons imago en dat gaat ons geld kosten. Het is toeristenseizoen in Thailand en zo'n twintig procent van de economie draait op het toerisme."