Vijf speelsters om op te letten bij het WK voetbal

Stentler: "Kerr is een van de gevaarlijkste spitsen in de zestien, daar is ze dodelijk. Ze is dit seizoen weer kampioen geworden met Chelsea. Echt iemand op te letten dit toernooi."

Bij het laatste WK, waar Australië in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Noorwegen na strafschoppen, was ze goed voor vijf goals, één minder dan topscorer Ellen White van Engeland. Hopelijk scoort de inmiddels 30-jarige kopsterke aanvaller van Chelsea ook bij dit WK voor het gastland, want elk doelpunt viert Kerr met een spectaculaire salto.

Samantha May Kerr, of kortweg Sam Kerr, beleefde een van de mooiste momenten uit haar carrière toen ze in 2010 het enige doelpunt scoorde in de door Australië gewonnen finale van het Aziatische kampioenschap tegen Zuid-Korea.

Stentler: "Marta is de grote ster van Brazilië, maar bijna een jaar geblesseerd geweest. Ze zal niet meteen de oude zijn, maar we kunnen zeker gaan genieten van haar technische vaardigheden en spelintelligentie."

De zesmaal tot beste voetbalster van de wereld verkozen aanvaller is met zeventien doelpunten WK-topscorer aller tijden (mannen en vrouwen) en scoorde 115 keer voor het Braziliaanse elftal. Reken er maar op dat haar medespeelster Marta een mooi afscheid willen bezorgen. Of dat lukt, valt te betwijfelen. Bij de laatste twee WK's vloog Brazilië eruit in de achtste finales.

Marta mag in dit rijtje zeker niet ontbreken. Het wordt het vijfde en laatste WK voor de inmiddels 37-jarige Marta Vieira da Silva, uitkomend voor Orlando Pride in de Amerikaanse competitie.

Sophia Smith: doelpuntenmachine

Bij regerend wereldkampioen en titelkandidaat Verenigde Staten hadden we met Megan Rapinoe 'op safe' kunnen gaan, want ook zij stopt na dit WK. Maar let bij Team USA eens op de pas 22-jarige aanvaller Sophia Smith.

De ster van Smith is snel rijzende. Ze maakte haar debuut als A-international op 27 november 2020 in een oefenwedstrijd tegen Nederland. Met 14 goals in 18 wedstrijden voor kampioen Portland Thorns FC werd ze in 2022 uitgeroepen tot waardevolste speler in de Amerikaanse competitie. Tot nu toe scoorde ze voor de VS alleen in vriendschappelijke duels, maar ze zal erop gebrand zijn om dat bij haar eerste WK te veranderen.

Stentler: "Let bij Smith vooral op haar dribbels, ze is in de Amerikaanse competitie de allerbeste dribbelaar."