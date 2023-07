Tijdrijder Van Emden zag de potentie bij Vingegaard, 'ondanks zijn tengere gestalte'

"De beste tijdrit ooit gereden", volgens voormalig wereldkampioen tijdrijden en Giro-winnaar Tom Dumoulin. Ook Jos van Emden komt superlatieven tekort om de etappezege van zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Jonas Vingegaard te duiden. "Exceptioneel", zegt de regerend Nederlands kampioen tijdrijden. Over een afstand van 22,4 kilometer een gat van 1.38 slaan met je directe concurrent. Ook de 38-jarige Van Emden, op trainingskamp in Oostenrijk, is met stomheid geslagen. "Het had me oprecht niets verbaasd als ze in dezelfde seconden waren geëindigd. Je zag dat Pogacar aan het einde Rodriguez ging inhalen, hij reed ook een fantastische tijdrit. Maar er was er eentje absoluut beter. Eerlijk gezegd denk ik dat ze dit bij mijn ploeg ook niet hadden verwacht", zei Van Emden bij Langs de Lijn & Omstreken bij NPO Radio 1.

Jos van Emden noemt de tijdritzege van Vingegaard 'exceptioneel' - ANP

Tijdritspecialist Van Emden kan zich nog herinneren dat de Deen in 2019 bij de ploeg kwam. "Ik zei meteen tegen Mathieu Heijboer: zoals hij zit, moet Vingegaard wel goede tijdritten gaan rijden. Nu zijn de windtunneltesten zo doorontwikkeld, dat iedereen goed op de fiets wordt gezet. Dat was toen nog anders." "Jonas was nog een onbekende jongen. Hij komt bij ons, stapt van zijn wegfiets op een tijdritfiets, legt zijn hoofd op het stuur neer en nog steeds is de krachtoverbrenging goed. Dan zie je dat er potentie in zit, ondanks zijn tengere gestalte." Project-tijdrijden Mathieu Heijboer. Zijn naam is dinsdag al veel gevallen. De 41-jarige Heijboer is een voormalig wielrenner uit de opleidingsploeg van de Rabobank die nu als 'head of performance' verantwoordelijk is voor de tijdritten van de renners van Jumbo-Visma. Van tijdrijden is - na de pijnlijke nederlaag van Dumoulin en Primoz Roglic tegen Pogacar in de Tour van 2020 - een project gemaakt bij de Nederlandse wielerformatie. Herman van der Zandt sprak met 'de man achter de tijdritten' bij de Nederlandse wielerploeg:

Herman van der Zandt sprak met 'de man achter de tijdritten' bij Jumbo-Visma Mathieu Heijboer, die de tijdrit van dinsdag tot in de puntjes voorbereidde met Jonas Vingegaard. - NOS

"De tijd die Mathieu erin steekt, is ongekend", zegt Van Emden. "Dat neemt veel stress weg bij renners. Ik ben niet zo goed als Jonas, maar ook voor mij werkt Mathieu keihard. Hij draagt steeds nieuwe dingen aan, waardoor de ploeg vooruit gaat. En waardoor je daar als renner zelf niet mee bezig hoeft te zijn." "Je bouwt zo'n vertrouwensband met elkaar op, dat je alles dat Mathieu aandraagt klakkeloos aanneemt. Je hoeft zelf geen energie te verspelen aan de vraag hoe je nog sneller kan gaan, daar zorgt Mathieu voor." 'In zichzelf gaan geloven' En dan nog. Dat Jonas Vingegaard zo'n tijdrit zou kunnen rijden als hij deed in de 16de etappe van deze Tour de France, had ook Van Emden niet kunnen bevroeden. "Het blijft een klein kereltje en je verwacht dit niet van hem. Maar nogmaals: zijn eerste tijdritten waren meteen al goed. Daarna is hij in zichzelf gaan geloven, dat speelt ook mee."

Bij zo'n groot verschil met de rest is de verleiding om het onderwerp doping erbij te halen nooit ver weg. "Dat is de erfenis van de generatie voor ons die dat in het wielrennen heeft gebracht", realiseert Van Emden zich. "Ik zit bij Jumbo-Visma en weet wat er allemaal gebeurt. Ik steek mijn handen in het vuur voor onze ploeg en ook voor hem. Jonas zegt dat hij zijn beste tijdrit ooit rijdt en Pogacar heeft een mindere dag. Dan kan het op zo'n parcours die kant opgaan en het gat zo groot worden." Bekijk hieronder de reactie van Tom Dumoulin vlak na de meesterlijke tijdrit van Vingegaard: