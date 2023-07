Doden door aardverschuivingen en modderstromen in Colombia

In centraal Colombia zijn door aardverschuivingen en modderstromen zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Minstens dertien mensen worden nog vermist. Reddingsteams zoeken tussen het puin en de modder naar slachtoffers.

De modderstromen ontstonden nadat het urenlang zwaar had geregend in en rond de gemeente Quetame. Die ligt in bergachtig gebied, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Bogota. Drie rivieren overstroomden door de vele regenval.

Op de snelweg tussen Bogota en Villavicencio is een brug ingestort, waardoor de weg voorlopig onbegaanbaar is. Die verbindt Bogota met het oosten van het land en is een belangrijke handelsroute voor onder meer rundvlees, rijst en palmolie. Verder zijn volgens de autoriteiten zeker 22 huizen verwoest. Die waren voornamelijk gebouwd langs de heuvels en dicht bij de rivieren.

Op dronebeelden is de omvang van de schade te zien: