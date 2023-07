ASML krijgt minder bestellingen binnen, maar omzet blijft stijgen

De groei bij chipmachinemaker ASML neemt wat af. Dat is vooral te zien in het aantal bestellingen, dat voor het tweede kwartaal op rij flink lager ligt dan in de anderhalf jaar ervoor. Daar staat wel tegenover dat de omzet en de winst nog altijd groeien. Zo lag de omzet met 6,9 miljard euro nog altijd 1,5 miljard euro hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De bestellingen kwamen afgelopen kwartaal uit op 4,5 miljard euro. Dat is flink minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen het 8,4 miljard euro was. Dit betekent dat de klanten van ASML - zoals Intel, Samsung en TSMC - op dit moment minder nieuwe machines bestellen. Dat heeft alles te maken met de vraag naar bijvoorbeeld consumentenelektronica die is afgenomen. Het bestelniveau ligt nog wel ruim boven het gemiddelde van voor de piek van de afgelopen twee jaar.

ASML heeft daarnaast de omzetverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. Eerst ging het bedrijf uit van een groei van 25 procent, nu van 30 procent.

'Voorzichtiger door economische onzekerheid'

In de begeleidende verklaring zegt topman Peter Wennink dat de klanten in diverse markten op dit moment "voorzichter zijn vanwege economische onzekerheid". Ook zegt hij dat het nog onduidelijk is hoe het herstel er precies uit gaat zien. Hij benadrukt wel dat het bedrijf met een bestellijst van ongeveer 38 miljard euro "een goede basis" heeft om deze "kortdurende onzekerheid" te navigeren.

ASML is in de wereldwijde chipsector een essentiële speler. Dat komt door de machines van het bedrijf, die zeer belangrijk zijn bij de productie van computerchips.

Dat zorgt er echter ook voor dat ASML onderdeel is van de geopolitieke technologiestrijd tussen de VS en China. Vorige maand maakte het Nederlandse kabinet extra exportbeperkingen bekend voor bepaalde types van de zogeheten DUV-machines (Deep Ultraviolet). ASML gaf toen al aan dat dit geen grote financiële impact zou hebben.

In het bericht van vanochtend herhaalt Wennink dat de impact beperkt is. "We wachten nog op de precieze maatregelen van de VS, maar we verwachten dat ze geen enorme impact hebben op onze resultaten voor dit jaar en voor de langere termijn."

10.000 medewerkers aangenomen

Afgelopen jaar is ASML wereldwijd enorm hard gegroeid met 10.000 nieuwe medewerkers naar in totaal 40.000. Het bedrijf zegt het nu even wat rustiger aan te doen en een 'pauze' te nemen. Het wil de tijd nemen al die nieuwe collega's in te werken, zeker omdat het in veel gevallen kan gaan om het inwerken met complexe technologie.

Het betekent in de praktijk dat het tempo waarin ASML nieuwe medewerkers aanneemt, naar beneden gaat. Wereldwijd zijn er net iets minder dan 500 vacatures, in Nederland gaat om 178 vacatures.

Overigens zijn er wel nog deze week honderd medewerkers van Philips' onderzoekslab overgestapt naar ASML, ontdekte het FD. Het gaat om mensen die tot nu toe vanuit Philips voor ASML werkten en nu de overstap maken, zegt een woordvoeder.