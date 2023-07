Wekdienst 19/7: Activisten Extinction Rebellion voor de rechter • Zware bergetappe Tour de France

Eerst het weer: de ochtend begint vooral in het noorden bewolkt, later laat zich soms de zon zien en komt het tot enkele buien. Bij een meest matige westenwind wordt het niet warmer dan 19 tot 24 graden.

Goedemorgen! Acht activisten van Extinction Rebellion verschijnen vandaag voor de rechter in Den Haag. En in de Tour de France staat er een zware Alpenrit op het programma.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag moeten acht klimaatactivisten voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van opruiing, omdat ze hadden opgeroepen om mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion, in januari.

De wielrenners in de Tour de France hebben vandaag een zware Alpenrit voor de boeg. De finish is op de Col de la Loze.

ASML komt met kwartaalresultaten. Het is de vraag hoeveel last de Nederlandse chipmachinefabrikant heeft van de afzwakkende wereldeconomie.

Wat heb je gemist?

GroenLinks-leider Klaver wordt niet de nieuwe lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van GroenLinks en de PvdA in de komende Tweede Kamerverkiezingen. In een interview met het AD zegt hij plaats te willen maken voor een nieuw gezicht.

Hoewel hij het wel ambieerde, zegt hij nu dat hij al "een tijdje" wist "dat het niet verstandig zou zijn als ik dat zou doen". Naar eigen zeggen speelde de keuze al langer door zijn hoofd.

Ander nieuws uit de nacht:

'Meerderheid medische dossiers wekelijks gekopieerd naar commercieel bedrijf': de meerderheid van alle patiëntendossiers van Nederlandse huisartsen wordt wekelijks gekopieerd naar en opgeslagen op de computer van een commercieel softwarebedrijf. Dat meldt NRC.

Huiszoeking in onderzoek naar moord op raplegende 2Pac: de autoriteiten in de Amerikaanse staat Nevada hebben een huiszoeking gedaan in verband met de moord op raplegende 2Pac, 27 jaar geleden.

Biden en Austin maken zich zorgen om naar Noord-Korea overgestoken militair: "We gaan ervan uit dat hij wordt vastgehouden", zegt Austin. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en we onderzoeken de zaak."

En dan nog even dit:

In een woonwijk in Nijmegen is gisteravond een luchtballon geland. Er stond minder wind dan verwacht, waardoor de ballonvaarder in problemen kwam. Voor de inzittenden liep het goed af: niemand raakte gewond.