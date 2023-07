Brouwer zet goede vorm door op tennistoernooi Newport en treft nu oude bekende

Gijs Brouwer heeft zijn goede prestaties op Wimbledon voortgezet op het tennistoernooi in Newport. De nummer 145 van de wereld was op het Amerikaanse gras te sterk voor de Australiër Max Purcell: 6-4, 6-1.

De 27-jarige Brouwer doorbrak onlangs op Wimbledon een negatieve reeks van negen nederlagen op rij door op het Engelse gras met drie zeges het hoofdtoernooi te halen. In de eerste ronde van het hoofdschema ging hij daarna eervol ten onder tegen de Duitse topspeler Alexander Zverev.

De partij tussen Brouwer en Purcell, de nummer 71 van de wereld, kon in de eerste set alle kanten op. Brouwer overleefde zes breekkansen, Purcell zelfs acht, maar die leverde op 4-5 alsnog zijn service in. In de tweede set stond Brouwer nog maar drie punten af op eigen opslag.

Oude bekende

Brouwer komt woensdag in de tweede ronde een oude bekende tegen in Newport: de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De oud-finalist van de US Open (2017) en Wimbledon (2018) kondigde in 2022 zijn afscheid aan, maar kwam op dat besluit terug.

De 37-jarige Anderson, die geen plek op de wereldranglijst meer heeft, kreeg in Newport een wildcard en benutte dat buitenkansje met een zege op de Canadees Gabriel Diallo (6-2, 6-3).