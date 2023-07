Etappe 17: Engeltjes in de berm op weg naar de top van de Col de la Loze

Is de Tour de France al beslist? Nietsontziend legde Jonas Vingegaard dinsdagmiddag met een meesterlijke tijdrit de werkelijke krachtsverhoudingen in de Tour bloot. Het verschil tussen de geletruidrager en -jager Tadej Pogacar was tien seconden en 22,4 kilometer later was het 1 minuut en 48 tellen. Het spel der seconden werd er een van minuten. Pijnlijke cijfers voor 'Pogi', maar de wittetruidrager is strijdbaar, zei hij na de nederlaag in Combloux. "Alles kan gebeuren en iedereen kan een slechte dag hebben. Het is nog niet voorbij." Nee, de Tour is niet beslist, zei Vingegaard ook stellig. "Er komen nog veel zware etappes aan." Dat weet Pogacar ook: "De zwaarste ritten van deze Tour." Zoals die van vandaag met 5.399 hoogtemeters, meer dan in elke andere rit.

Tour de France etappe 17 - NOS

Het peloton fietst in de zeventiende etappe in de 165,7 kilometer van Saint-Gervais Mont-Blanc naar Courchevel over twee cols van de eerste categorie, één van de tweede categorie en één van de buitencategorie. Engeltjes De renners klimmen naar 2.300 meter hoogte, naar de top van de Col de la Loze. Een berg zo hoog dat er, naar de woorden van Michael Boogerd, elk moment engeltjes in de berm kunnen verschijnen. Wat hulp van hogere machten kunnen sommige renners wel gebruiken op de flanken van de Col de la Loze. Het is een verschrikkelijke klim van ruim 28 kilometer die gemiddeld 6 procent stijgt. Maar vooral de laatste vijf kilometer boven de zo gevreesde 2.000 meter zijn slopend: gemiddeld meer dan 10% met uitschieters naar 24%.

Professor in de geologie, Douwe van Hinsbergen van de Universiteit Utrecht, geeft tijdens de Tour een tiental mini-colleges in de geologie over de gebieden waar het peloton doorheen rijdt. Etappe 17: de waterreservoirs in de Alpen. - NOS