Huiszoeking in onderzoek naar moord op raplegende 2Pac

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Nevada hebben een huiszoeking gedaan in verband met de moord op raplegende 2Pac, 27 jaar geleden.

De politie van Las Vegas zegt dat er een huiszoeking is gedaan in Henderson, een voorstad op zo'n 30 kilometer van Las Vegas. Omdat het onderzoek naar de moord op een van de bekendste namen in de hiphopgeschiedenis nog loopt, kon de politie verder geen details vrijgeven. Het is niet duidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren.

2Pac, wiens echte naam Tupac Shakur was, werd in 1996 voor een stoplicht in Las Vegas neergeschoten. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Hij was op dat moment 25 jaar oud.

Er is nooit iemand voor de moord aangehouden. Nevada kent geen verjaringstermijn voor het vervolgen van moordzaken. Volgens de politie zijn er rechercheurs op de coldcasezaak gezet. "Het is een onopgeloste zaak, hopelijk kunnen we daar verandering in brengen", zegt een politiechef tegen lokale media.

Rock & Roll Hall of Fame

Shakur wordt gezien als een van de grootste namen die de hiphopwereld heeft voortgebracht. Hij werd groot in de jaren 90, toen de zogenoemde gangsterrap populair was. De artiest heeft wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht en speelde ook in films.

In 2017 werd de rapper postuum toegevoegd aan de Rock & Roll Hall of Fame. Dat gebeurde op initiatief van zijn collega Snoop Dogg. En vorige maand kreeg de rapper een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Een van zijn bekendste nummers is Dear Mama, waarin hij een ode aan zijn moeder brengt: