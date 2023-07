Biden en Austin maken zich zorgen om naar Noord-Korea overgestoken militair

De Amerikaanse minister Austin van Defensie maakt zich zorgen om de naar Noord-Korea overgestoken Amerikaanse militair. Ook president Biden heeft zijn zorgen geuit. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de zaak.

"We gaan ervan uit dat hij wordt vastgehouden", zegt Austin. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en we onderzoeken de zaak."

Volgens de minister wordt er gewerkt aan het op de hoogte stellen van de directe familieleden van de militair. Defensie heeft de naam van de man vrijgegeven. Het gaat om de soldaat Travis T. King, die in 2021 in dienst kwam.

Er is nog veel onduidelijk, zegt Austin tegen de pers. Witte-Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre zegt dat het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties eraan werken "om meer informatie te verkrijgen en deze situatie op te lossen". Volgens haar ligt de focus op het achterhalen van het welzijn van de soldaat.

De militair was als burger mee op een tour van toeristen naar de gedemilitariseerde zone bij het dorpje Panmunjeom en is toen de grens overgegaan.

Disciplinaire maatregelen

King had een gevangenisstraf in Zuid-Korea uitgezeten wegens een niet nader omschreven overtreding. Hij werd door het Amerikaanse leger naar het vliegveld vervoerd om terug te keren naar zijn thuiseenheid in de Verenigde Staten, aldus twee anonieme functionarissen tegen persbureau Reuters.

In de VS zouden hem disciplinaire maatregelen te wachten staan, maar hij zat niet in hechtenis op het moment dat hij vluchtte, zeggen de twee.

De militair was al door de beveiliging op het vliegveld gegaan, toen hij zich om onduidelijke redenen bedacht om te vluchten. Het lijkt erop dat hij zich daar bij een groep toeristen voegde die een excursie naar de gedemilitariseerde zone maakte.

In Panmunjeom werd in 1953 een wapenstilstand overeengekomen tussen Noord- en Zuid-Korea, maar een vredesverdrag werd nooit gesloten. Het dorpje, waar geen mensen meer wonen, is een populaire attractie voor toeristen.

Nucleaire spanningen

De oversteek komt op een moment van hoge spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Onder meer vanwege de komst van een Amerikaanse onderzeeër in Zuid-Korea met ballistische nucleaire raketten aan boord, bedoeld als waarschuwing aan Noord-Korea dat de laatste tijd veelvuldig testen uitvoert met ballistische raketten.

De VS raadt Amerikanen sterk af om naar Noord-Korea te reizen vanwege het gevaar op arrestatie en lange gevangenisstraffen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de regering geen hulp bieden aan Amerikanen die er vastzitten omdat Noord-Korea en de VS geen diplomatieke banden hebben.