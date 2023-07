Gebruikers pakketdienst GLS overspoeld met e-mails van anderen

"Ik had iets voor mijn hond besteld bij een dierenwebshop", zegt een van hen tegen de NOS. "Vanmiddag kreeg ik ineens een heleboel e-mails tegelijk. Ongeveer zestig. Ik opende de laatste en daarin stond dat mijn pakket was afgeleverd op nummer 25. Mijn vriend is gaan kijken, maar daar was het niet."

Toen ze met de klantenservice sprak, werd haar verteld dat het pakket niet bij haar in de straat, maar in een andere straat was bezorgd. Dat had te maken met een ict-storing. Ze moest de mails maar weggooien en de komende dagen afwachten of haar pakket alsnog werd bezorgd. "Ik zag veel slechte reviews over het bedrijf, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat."

De vrouw opende ook andere e-mails en zag namen en adressen van mensen die iets hadden besteld en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. Telefoonnummers stonden er niet in. Kort nadat ze gebeld had, kwamen er geen e-mails meer binnen.

Stopgezet

GLS meldde om 14.00 uur op zijn website dat er sprake was van een storing "waardoor een onbekend aantal klanten/ontvangers onbedoelde e-mails ontving". Het bedrijf doet onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen daarvan. Het e-mailverkeer is tijdelijk stopgezet.

Directeur Milo Kars van GLS Nederland zei tegen tech-website Tweakers dat de e-mails geen "hypergevoelige" data bevatten, maar alleen adressen en pakketnummers. Dat laatste klopt dus niet. De NOS zag in verzonden e-mails ook namen, zowel van mensen die iets besteld hadden als van leveranciers van goederen.

Kars beloofde dat zijn bedrijf contact zou opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toeziet op zorgvuldige naleving van de privacywetgeving. De AP was vanavond niet bereikbaar.