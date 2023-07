Noppert klaar op World Matchplay na matig optreden tegen Aspinall

Danny Noppert is uitgeschakeld op de World Matchplay. De 32-jarige darter uit Joure imponeerde niet en verloor van Nathan Aspinall, het werd 11-9. Dirk van Duijvenbode is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi.

Afgelopen weekend wonnen van Duijvenbode en Noppert hun partij in de eerste ronde, terwijl Michael van Gerwen verassend werd uitgeschakeld. Maandag lukte het Raymond van Barneveld niet zijn terugkeer op het 'zomer-WK' op te luisteren met een overwinning.