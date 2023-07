Dure busrit tussen Alphen aan den Rijn en Gouda door 'foutje' incheckpaal

Ov-gebruikers die vorige week tussen Alphen aan den Rijn en Gouda reisden, hebben daar per ongeluk een stuk meer voor betaald dan normaal. De boosdoener: een mobiele in- en uitcheckpaal die nog stond afgesteld op station Bergen op Zoom (waar diezelfde paal een maand geleden stond).

Door werkzaamheden aan het spoor reden vorige week donderdag tot en met zondag NS-bussen in plaats van treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. De mobiele paal was geplaatst bij het in- en uitchecken voor het vervangend busvervoer op station Alphen aan den Rijn.

Wat er precies is misgegaan bij het afstellen van de paal zoekt de NS nog uit, zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Soms 20 euro kwijt

De extra kosten verschillen volgens de woordvoerder per abonnement. Ter vergelijking: een normaal treinkaartje van Alphen aan den Rijn naar Gouda kost 4,70 euro, vanuit Bergen op Zoom ben je zo'n 20 euro kwijt.

Reizigers die de dupe zijn geworden van deze fout kunnen zich melden bij de NS-klantenservice. Om hoeveel reizigers het gaat, is niet bekend. "Het heeft tot vandaag geduurd voordat we het wisten", aldus de woordvoerder.