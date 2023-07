Opnieuw hevige protesten in Israël tegen omstreden hervormingsplannen regering

In Israël hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de plannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu om het rechtssysteem te hervormen . In het hele land vonden protestacties plaats. Demonstranten blokkeerden onder meer snelwegen en treinstations.

Het Hooggerechtshof kan nu ingrijpen als de regering met een wet komt die in strijd is met zogenoemde 'basisrechten'. Dan gaat het bijvoorbeeld om het recht op gelijkwaardigheid en de rechten van minderheden. Netanyahu wil daarvan af. Zijn regering vindt dat rechters zich te veel bemoeien met politieke beslissingen.

Er wordt al sinds begin dit jaar geprotesteerd in Israël tegen de plannen van de regering. In januari maakte premier Netanyahu bekend controversiële juridische hervormingen te willen doorvoeren. De regering wil dat het Hooggerechtshof, de onafhankelijke macht, minder macht krijgt. In plaats daarvan zou de Knesset, het parlement waar de regeringspartijen een ruime meerderheid hebben, veel meer macht krijgen.

Elders in het land werden ook treinstations en snelwegen geblokkeerd. Tijdelijk kwam in het hele land het treinverkeer tot stilstand, maar het is onduidelijk of dat te maken had met de demonstraties. De Israëlische spoorwegmaatschappij hield het op een computerstoring.

De demonstranten vrezen dat de plannen een einde maken aan de scheiding van de machten en de democratie in Israël. Sommigen hebben het zelfs over een sluipende invoering van een dictatuur. De critici maken zich zorgen om minderheden in het land, zoals Palestijnen en mensen van de lhbti-gemeenschap. Plannen die ingaan tegen rechten van die groepen, zijn al in de maak.

Vorige week stemde het Israëlische parlement in met een eerste deel van de controversiële hervormingsplannen. Dat deel zou volgende week al in een wet omgezet kunnen worden. Er volgen nog twee stemmingen voordat alle wijzigingen die de regering voor ogen heeft definitief worden.

De stemming van vorige week heeft de protesten in Israël opnieuw aangewakkerd. De dag erna gingen weer duizenden mensen de straat op.

Herzog naar VS, Congresleden boycotten toespraak

Terwijl er in zijn land hevig wordt gedemonstreerd, is de Israëlische president Herzog afgereisd naar de Verenigde Staten. Hij speelt als staatshoofd grotendeels een ceremoniële rol voor Israël. Herzog is door Washington uitgenodigd voor een tweedaags bezoek om het 75-jarig bestaan van Israël te vieren.

Bij aankomst ging Herzog in op de onrust in zijn land. "Israël maakt als samenleving een verhit debat door, maar zijn democratie is sterk en veerkrachtig", zei Herzog in het bijzijn van de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis.

Herzog zal morgen het Amerikaanse Congres toespreken. Enkele Democratische parlementsleden hebben al aangegeven dat ze niet bij dat moment aanwezig zullen zijn, uit protest tegen de huidige plannen van de Israëlische regering. Ook de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever is iets waar deze Congresleden tegen protesteren.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat leden van het Congres toespraken van buitenlandse leiders niet bijwonen. Meerdere leden bleven ook weg bij een toespraak van de Indiase premier Modi in juni, onder andere vanwege bezorgdheid over de mensenrechten in zijn land.